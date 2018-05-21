Kiralık olarak bu sezon Fenerbahçe’de forma giyen Luis Neto, takımda kalmak istediğini söyledi... Gazete Habertürk'ün haberine göre Portekizli oyuncu, “Kariyer planlaması olarak buraya geldim. Hem kendime hem de takıma katkı yapmayı umuyordum. Ancak beklediğim fırsatları bulamadım. Ama her zaman anlayışla karşıladım. Bunun nedenlerini saygıyla kendi içimde algılamayı başardım. Herkese ve her karara saygı duydum. Zenit ile sözleşmem var ama ben burada olmaktan mutluluk duydum ve burada devam etmeyi isterim” diye konuştu.

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