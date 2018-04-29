Neuchatel Xamax - Chiasso maçı ne zaman?

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Neuchatel Xamax, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Chiasso takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 72 puanlı Neuchatel Xamax 1. sırada bulunuyor, Chiasso 30 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Neuchatel Xamax, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Chiasso, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 667. İddaa'da Neuchatel Xamax kazanır 1.30, berabere biter 4.30, Chiasso kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Neuchatel Xamax önceki hafta Rapperswil-Jona mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Chiasso ise Wohlen karşılaşmasında 4-0 kazandı.

Neuchatel Xamax, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Neuchatel Xamax, kendi sahasında 32 gol attı, 13 gol yedi.

Chiasso, dış sahada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chiasso 17 kez gol sevinci yaşadı, 31 kez topu ağlarında gördü.