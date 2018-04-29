Neuchatel Xamax - Chiasso maçı ne zaman?

Neuchatel Xamax ve Chiasso, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. 72 puanlı Neuchatel Xamax 1. sırada bulunuyor, Chiasso 30 puana sahip ve 8. sırada. Neuchatel Xamax son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Chiasso son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 667. İddaa'da Neuchatel Xamax kazanır 1.30, berabere biter 4.30, Chiasso kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Neuchatel Xamax son hafta oynanan Rapperswil-Jona maçında 2-2 berabere kaldı.

Chiasso ise Wohlen maçında 4-0 kazandı.

Neuchatel Xamax, evinde 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 32 gol atıp 13 gol yedi.

Chiasso ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chiasso, 17 gol atarken 31 gol yedi.