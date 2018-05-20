Neuchatel Xamax - Wil 1900 düellosu

İsviçre Challenge Lig maçında Neuchatel Xamax ile Wil 1900, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Neuchatel Xamax 82 puanla 1. sırada, Wil 1900 39 puanla 7. sırada bulunuyor. Neuchatel Xamax son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Wil 1900 son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 459 kodlu maçı oynayanlar; Neuchatel Xamax galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Wil 1900 galibiyet oranı 0.00.

Neuchatel Xamax önceki hafta Rapperswil-Jona mücadelesinde 0-1 kazandı.

Wil 1900 ise Servette karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Neuchatel Xamax, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 14 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Neuchatel Xamax, kendi sahasında 40 gol attı, 17 gol yedi.

Wil 1900 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wil 1900, 18 gol atarken 22 gol yedi.