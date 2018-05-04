Neuchatel Xamax - Winterthur maçı öncesi rakamlar

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Neuchatel Xamax, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Winterthur takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Neuchatel Xamax 75 puanla 1. sırada, Winterthur 25 puanla 9. sırada bulunuyor. Neuchatel Xamax, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Winterthur son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 200. İddaa'da Neuchatel Xamax kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Winterthur kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Neuchatel Xamax son hafta oynanan Chiasso maçında 1-0 kazandı.

Winterthur, Vaduz karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Neuchatel Xamax, evinde 13 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 33 gol atıp 13 gol yedi.

Winterthur, dış sahada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Winterthur 20 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.