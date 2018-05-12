Neuchatel Xamax - Wohlen maçı ne zaman?

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Neuchatel Xamax, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Wohlen takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Neuchatel Xamax 76 puanla 1. sırada, Wohlen 18 puanla 10. sırada bulunuyor. Neuchatel Xamax, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Wohlen, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 474 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Neuchatel Xamax kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Wohlen sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Neuchatel Xamax son hafta oynanan Rapperswil-Jona maçında 2-2 berabere kaldı.

Wohlen ise Chiasso karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Neuchatel Xamax, evinde 13 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 36 gol atıp 16 gol yedi.

Wohlen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Wohlen, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 44 kez topu kendi kalesinde gördü.