Neumayr ve Trezzeguet 4 maçta adını ezberletti!

Kasımpaşa'nın sezon başında Anderlecht'ten kiraladığı Mısırlı forvet Trezeguet ile Luzern'den alınan Alman orta saha Markus Neumayr, sezona buldozer gibi başladı...

Gazete Habertürk'ün haberine göre ilk haftaki 3-1'lik Alanya galibiyetinde iki futbolcu da 1'er gol ve asistle oynarken, iki yıldız 2-2'lik Beşiktaş maçında ise Kartal'ı boş geçmedi. Paşa'nın 'süperleri', dün de 1'er gol kaydetti. 4 maç sonunda Trezeguet toplamda 3 gol, 2 asist; Neumayr ise 3 gol, 1 asistlik harika bir performans sergiledi. İki yıldız, İstanbul ekibinin topladığı 7 puanda başrol oynadı.

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