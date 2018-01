Sarı-lacivertli ekibin defans oyuncusu Roman Neustaedter sabah yapılan antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rus savunmacı, "Harika şartlar altında çalışıyoruz. Saha ve otel olarak bize mükemmel şartlar oluşturulmuş. Ligin ikinci yarısına hazır olabilmek için buradayız" dedi.



"HER ZAMAN ÇALIŞMAYA GAYRET GÖSTERİYORUM"

Her zaman çalışmaya gayret gösterdiğini söyleyen Neustaedter, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve takıma katkı vermek istiyorum. Hocamız bana güven veriyor. Çok koşan bir takıma gelmiş haldeyiz çok iyi mücadele ediyoruz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Oyunuma ve oyunumuza konsantre olmak istiyorum. Seviyemizi biraz daha üst noktaya taşımalıyız. Şu an dinlenme fırsatı bulduğumuzda mutlu oluyoruz. Çünkü çok sert antrenmanlar yapıyoruz. Kampımız yemek, uyku, antrenman yap ve bunları tekrarla şeklinde gidiyor" diye konuştu.



"UYUM SÜRECİNİ ATLATTIK"

Teknik Direktör Aykut Kocaman'a alıştıklarını belirten Rus Futbolcu, "Sezon başında alışmamız için zaman gerekiyordu. 2-3 aylık bir sürece ihtiyacımız oldu ve bunu geride bıraktık. Böylece çok daha iyi oynadık ve son dönemde 5 karşılaşmayı kazandık. Galibiyet serilerine devam ettirmek istiyoruz. Uzakları düşünen bir oyuncu olmadım. Tek isteğim iyi bir kamp süreci geçirmek ve maç maç yolumuza devam etmek" açıklamasında bulundu.



"KONSANTRE OLUP MAÇLARA ÇIKACAĞIZ"

Her müsabakaya her zamanki gibi konsantre olacaklarını söyleyen Neustaedter, "İstanbulspor'la oynayacağımız bir kupa mücadelesi var tamamen ona odaklanıyoruz. Maç maç hareket edeceğiz. Diğer maçları düşünürsek bizim için enerji kaybı olur" şeklinde konuştu.



"VAGNER LOVE ÇOK HIZLI"

Vagner Love'ın çok hızlı bir oyuncu olduğunu dile getiren Roman Neustaedter, "Orta sahadan topla koşup savunmaya gelirken onu durdurmak zor. Ama onlara karşı iyi oynadık. Böyle oyunculara karşı oynamak güzeldir. Onlardan daha iyi olduğunuzu göstermek istersiniz ve bu da güzel bir his. Sadece o değil başka takımlarda da iyi forvetler var" dedi.



"HERKESİN RÜYASI DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK"

Herkesin rüyasının Dünya Kupası'na katılmak olduğunu belirten Neustaedter, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bir de kendi ülkenizde düzenleniyorsa çok daha büyük heyecan oluyor. Anneannem orada yaşıyor. Burası kendi evim ve kendi ülkem. Rus halkı olarak heyecanlıyız. Burada oynamak için sabırsızlanıyorum. Dünya Kupası boyunca güzel bir hava oluşacak. Öncelikle burada iyi oynamalıyım ki daha sonraki süreçte orda olayım."

