Ukrayna'da dünyaya gelen Neustadter'in babası Ukrayna, annesi ise Rusya vatandaşı. Eski bir futbolcu olan babasının Mainz'a transfer olmasıyla Almanya'ya gidiyor ve burada vatandaşlık kazanmıştı.
Neustadter, bunun hatırlatıldığı röportajda Rusya'da kadroda yer almamasıyla ilgili olarak hayal kırıklığına uğradığını dile getiriyor. Neustadter'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Rusya'yla ilgili olumsuz şeyler duymak benim için çok komik. İnsanlar sürekli 'Rusya'ya seyahat edebilir miyim? Güvenli mi?' diye soruyor. İnsanların haberlerden çok fazla etkilendiğini düşünüyorum."
"Rusya, güzel insanlarla dolu çok güzel bir ülke. Ruslar'ın soğuk ve iyi olmadığı söylenir ancak onlarla konuştuğunuzda size yardım ettiklerini görürsünüz"
"Hem Alman hem de Rus kültürünü yaşattığım için gurur duyuyorum. Kökenlerime bakınca Rusum ancak iş disipline geldiğinde Almanım. Almanya'ya taşındığımda 4 yaşındaydım, bu yüzden kendimi Alman gibi hissediyorum."
"Ancak insanlar 'Roman, sen tam bir Rus'sun' diyor. Rusya'da da tam tersi: 'Sen tam bir Alman'sın! Örneğin insanlarla kahvaltıdan 10 dakika önce buluşurum, Ruslar'da bunu göremezsiniz!"
"İnsanlar Rusların sürekli soğuk davrandığını ve hiç gülmediğini söylüyor. Gerçekten iletişim eksikliği var. Buradaki problem, Rus mizahının anlaşılamıyor olması. Rus mizahı birden bire olur."
"Rusya'da 2008 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra futbol büyük bir ivme yakaladı. Rusya'da stadyumlar dolar ve taraftarlar arkamızda olur."
"Belki en iyi futbolcular bizde değil ancak birlikte olduğumuzda, birlikte hareket ettiğimizde birçok şey kazanabiliriz."
"Evinizdeki Dünya Kupası'nda her şey olabilir, 2006'da gördüğümüz gibi. Takım silik gibi görünse de taraftarlar onlara hayat verebilir ve sonrasında her şey olabilir.
İki yıl önce bir kişinin 'Eşcinsel' mesajını paylaşan ve tepki gösteren Neustadter, olayla ilgili olarak şunları söyledi:
"Homofobik söylemlere artık katlanamıyorum. Bazı aptallar fotoğrafımın altına gelip 'Gay' yazıyor. İnsanların bunu neden eğlenceli bulduğunu anlayamıyorum. O yüzden bu tip şeylere tepki veriyorum"
"Günümüzde bile futbolcular, eşcinsel olduğunu açıklayamaz. Bu konuya gösterilen saygıda herhangi bir değişiklik yok. Bugün bir futbolcu eşcinsel olduğunu açıklarsa stadyumlarda çok kötü tepkiler görebilir"
"Kulüplerin bu konuda nasıl tavır alacağı konusunda da düşünceliyim. Bunu açıklamak, bir futbolcunun kariyerinin sonu olabilir."
"Eşcinsellik, bazı kişilerin aklında hala zayıflık olarak görülüyor. Eşcinsel profesyoneller de diğer futbolcular kadar koşabilir, futbol oynayabilir. "
"Eşcinsellik, Taraftarlar ve medya tarafından diğerlerinden daha fazla kullanılıyorlar. Eninde sonunda eşcinselliğin dünyadaki en normal şeylerden biri olduğunu kabul etmemiz gerekecek"
"Eşcinsellik, homofobi gibi şeyleri soyunma odasında takım arkadaşlarınızla konuşamazsınız. Rusya'da normal midir? Bilemiyorum çünkü Rusya'da yaşamıyorum. İnsanları yargılamam doğru olmaz. Ancak bildiğim bir şey varsa Rusların daha anlayışlı insanlar olduğu."
"Doğrusunu söylemek gerekirse eşcinselliğe yaklaşımla ilgili herhangi bir umudum yok. Sistemde hiçbir şey değişmiyor. Futbol her zaman erkek sporu olarak görüldü, böyle de devam edecek. Eşcinseller, futbolda istenmiyor."
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