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İki yıl önce bir kişinin 'Eşcinsel' mesajını paylaşan ve tepki gösteren Neustadter, olayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Homofobik söylemlere artık katlanamıyorum. Bazı aptallar fotoğrafımın altına gelip 'Gay' yazıyor. İnsanların bunu neden eğlenceli bulduğunu anlayamıyorum. O yüzden bu tip şeylere tepki veriyorum"