Neustadter: "En kötü maçımızdı"

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Roman Neustadter ve Vincent Janssen açıklamalarda bulundu.

NEUSTADTER: EN KÖTÜ MAÇIMIZDI

''Kendimi bulmakta zorlanıyorum açıkçası. Bizim için zor bir maçtı. Yine de 3-1'e getirmeyi başardık. Ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Baskı yapmamaya başladık. Kimse top istememeye başladı, kendi kendimize mola vermiş gibiydik. Şu ana kadar en kötü maçımızdı. Bu hataları yapmamalıyız. Hocamız duran toplarda etkili olduklarını söylemişti.''

JANSSEN: BÖYLE BİR ŞEY OLMAMALIYDI

"Zorlu bir ilk yarı şeklinde geçti, golü bulmayı başardık bitmeden. 2. yarı daha iyiydik, skoru 3-1'e getirdik. 3-1'e getirdiyseniz, bitirmelisiniz. Olmamalıydı böyle bir şey. Maçın sonunda yeterince iyi değildik. Rakibin orta yapmalarına izin verdik, tek tehlikeleri de buydu. Takım halinde daha iyi hale getirmemiz lazım, önde basmamız lazım. Takım olarak bu işi düzeltmeli, bu ortaları yaptırmamalıyız."