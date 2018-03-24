Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Roman Neustadter, Rusya'da disiplinsiz davranışı nedeniyle gündeme oturdu. Rusya'nın Brezilya'ya 3-0 mağlup olduğu maçın ardından Dinamo Moskova'dan Konstantin Rausch ile gece kulübüne gittiği ortaya çıkan Neustadter'e federasyondan ceza verileceği açıklandı. İki futbolcunun gece kulübünden ayrılırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşerken Ruslar olaya tepki gösterdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Brezilya maçından sonra oyuncuların aileleriyle zaman geçirmesi için izin verdi. Aynısı geçen yıl Ekim ve Kasım aylarında da oldu. Konstantin Rausch ve Roman Neustadter ile ilgili olarak bu davranışların milli takımın imajını etkilediği, gereksiz konuların ve tartışmaların açıldığının farkındayız. Oyunculara gereken ceza verilecektir" denildi.

ÖZÜR DİLEDİ

Roman Neustadter, olayla ilgili bir açıklama yaparak, "Yaşananlardan dolayı özür diliyor ve cezayı kabul ediyorum. İlerde tekrar böyle hataları yapmamak konusunda dikkat göstereceğim" ifadelerini kullandı.