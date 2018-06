Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı oldu. Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı. Ali Koç, kendisini dışarıda bekleyen taraftarları selamladı. Kesin sonuç açıklanmadan önce seçimi büyük farkla önde götürdüğünü öğrenen Ali Koç, ilk olarak yönetim listesinde yer alan Semih Özsoy'la sevincini yaşadı. Koç, daha sonra direkt Ülker Stadı'nda Fenerium tribününde bulunan balkonda taraftarların karşısına çıktı. Binlerce taraftarla tezahüratlar yapan Koç, daha sonra içeri girerek kongre üyeleriyle sevincini paylaştı.

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, eşinin Fenerbahçe başkan adaylığını yorumlamıştı. Nevbahar Koç, eşinin adaylığını şu sözlerle özetlemişti:

"Ali evdeyken çocuklarımıza her zaman hayallerinin peşinden koşmasını söyler, bence kendisi de aynı şeyi yapıyor, hayallerinin peşinde koşuyor. Çocukluğundan bu yana istediği bir şey bu. İlk başta aile olarak bu duruma çok sıcak bakmıyorduk ancak şimdi fikrimiz değişti. Başta babası olmak üzere ailecek arkasındayız. Bu durumdan en çok çocuklarımız korkuyor çünkü Ali her boş zamanını çocuklarla geçirir. Fenerbahçe başkanı olursa onlarla o kadar zaman harcayamayacağını düşünüyorlar. Ama çok heyecanlı olduğu için arkasında durmaya çalışıyorlar. Onun dışında Ali'ye her zamanki gibi güveniyoruz ve her zamanki gibi arkasında olmaya devam edeceğiz."

Ali Koç da eşinin bu sözlerini Veyis Ateş'in sunumuyla Habertürk TV'de yayınlanan Akılda Kalan adlı programda "Pek memnun değil gibi gözüküyor bu işten" ifadeleriyle yorumlamıştı.