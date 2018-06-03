Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı oldu. Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı. Ali Koç, kendisini dışarıda bekleyen taraftarları selamladı. Kesin sonuç açıklanmadan önce seçimi büyük farkla önde götürdüğünü öğrenen Ali Koç, ilk olarak yönetim listesinde yer alan Semih Özsoy'la sevincini yaşadı. Koç, daha sonra direkt Ülker Stadı'nda Fenerium tribününde bulunan balkonda taraftarların karşısına çıktı. Binlerce taraftarla tezahüratlar yapan Koç, daha sonra içeri girerek kongre üyeleriyle sevincini paylaştı.

SEVİNCİNİ EŞİYLE PAYLAŞTI

Ali Koç, sonuçların açıklanmasının ardından sevincini eşi Nevbahar Koç'la paylaştı. Uzun süre eşine sarılan Koç, daha sonra diğer arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Ali Koç, eşine seçim süreci boyunca gösterdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

NEVBAHAR DEMİRAĞ KOÇ KİMDİR?

Ali Koç'un 2005 yılında hayatını birleştirdiği Nevbahar Demirağ Koç'un annesi 1970 yılının Türkiye Güzellik Kraliçesi Afet Tuğbay, babası AND Film’in patronu Turgut Demirağ.

Nevbahar Demirağ Koç ilkokuldan üniversiteye kadar, tüm eğitimini Amerika’da yaptı. Üniversiteyi bitirdikten sonra da Türkiye’ye dönmeyip, Los Angeles’ta yaşamına devam etti.

Nevbahar Koç, sanatın her türüyle yakından ilgilenen bir isim. Özellikle önemli resim sergilerini kaçırmıyor. Spora büyük ilgisi olan Nevbahar Demirağ Koç, tenis oynamayı, yüzmeyi ve uzun yürüyüşler yapmayı çok seviyor.