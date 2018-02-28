Survivor 2018'in Gönüllüler takımında yer alan Nevin Yanıt Baltacı'nın hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler internet üzerinden "Nevin Yanıt Baltacı kimdir?" ve "Survivor Nevin kimdir?" aramalarını yapıyor. Peki, Nevin Yanıt Baltacı kimdir, kaç yaşında? Survivor Gönüllüler Nevin kaç yaşında? İşte detaylar...
Nevin Yanıt Baltacı, 6 Şubat 1986 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. 2006 yılında düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre ve 100 metre engelli koşularda altın madalya kazanmıştır.
Yine 2006 yılında İspanya'd adüzenlenen ENKA adına yarıştığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 12.98'lik derecesiyle son Avrupa şampiyonu İspanyol Gloria Alozie'yi de geçerek altın madalyanın sahibi oldu. Böylece Türkiye rekorunu kırarak eline geçirdi ve 100 metre engelli koşuda 13 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet olarak tarihe geçti.
Nevin Yanıt, aynı zamanda Göteborg'da düzenlenen 2006 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yarışan 4x100 metre bayrak takımında yer almıştır. 2007 yılında Macaristan'ın Debrecen şehrinde yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu, yine 2007 yılı içinde yapılan, Tayland'ın Bangkok kentindeki Dünya Üniversite Oyunları'nda ikinci oldu.
2007 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarı final koştu ve 11. oldu. Aynı yıl 12.76 ile kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. Mart 2008'de İspanya'nın Valensiya şehrinde düzenlenen 12. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellideki 8.09'luk derecesiyle yarı finale yükseldi.
2008 Pekin Olimpiyatları'nda 12.94 koşarak Olimpiyatlar tarihinde bir kısa mesafe dalında yarı finale kalan ilk Türk atlet oldu. Ancak yarı finalde 13.28 saniye koşarak sonuncu oldu ve elendi.
Pescara'da düzenlenen 2009 Akdeniz Oyunları'nda 100 metre engellide 13.08 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı.
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