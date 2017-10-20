Nevriye Yılmaz, Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu'na seçildi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini yürüten eski milli oyuncu Nevriye Yılmaz, 2021 yılına kadar Avrupa Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu üyeliğine seçildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonunun Monaco'da düzenlenen toplantısında, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından önerilen Nevriye Yılmaz'ın üyeliğe seçilen isimler arasında yer aldığı aktarıldı.

Toplam 18 aday arasından Eldar Ronning, Gerd Kanter, Jana Daubnerova, Gunta Latiseva, Tania Cagnotto, David Harte ve Balazs Baji ile üyeliğe kabul edilen Nevriye Yılmaz'ın, bu komisyona giren ilk Türk olduğu ifade edildi.

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