Nevşehir 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Nevşehir Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Nevşehir 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 89.20 olarak belirlenirken, saat 20:08 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 88.8 duyruldu. Nevşehir 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 111.223 oyla yüzde 68.57 - Muharrem İnce: 34.402 oyla yüzde 21.21 - Meral Akşener: 13.757 oyla yüzde 8.48 - Temel Karamollaoğlu: 1.665 oyla yüzde 1.03 - Selahattin Demirtaş: 849 oyla yüzde 0.52 - Doğu Perinçek: 316 oyla yüzde 0.19



Nevşehir 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 111.223 oyla yüzde 68.57Muharrem İnce: 34.402 oyla yüzde 21.21Meral Akşener: 13.757 oyla yüzde 8.48Temel Karamollaoğlu: 1.665 oyla yüzde 1.03Selahattin Demirtaş: 849 oyla yüzde 0.52Doğu Perinçek: 316 oyla yüzde 0.19

Genel seçime katılımın yüzde 89.36 oranında sağlandığı Nevşehir il genelinde saat 20:08 itibarıyla sandıklar yüzde 81.2 oranında açıldı. 2018 Nevşehir seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 104.522 oyla yüzde 71.21 - Millet İttifakı: 38.860 oyla yüzde 26.48 oranında oy aldı. 2018 Nevşehir seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 78.091 oyla yüzde 53.20 - MHP: 26.431 oyla yüzde 18.01 - CHP: 23.950 oyla yüzde 16.32 - İYİ Parti: 12.999 oyla yüzde 8.86 - SP: 1.911 oyla yüzde 1.30 - HDP: 1.671 oyla yüzde 1.14



Saat 20:08 itibarıyla 2018 Nevşehir seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 104.522 oyla yüzde 71.21Millet İttifakı: 38.860 oyla yüzde 26.48AK Parti: 78.091 oyla yüzde 53.20MHP: 26.431 oyla yüzde 18.01CHP: 23.950 oyla yüzde 16.32İYİ Parti: 12.999 oyla yüzde 8.86SP: 1.911 oyla yüzde 1.30HDP: 1.671 oyla yüzde 1.1416 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…