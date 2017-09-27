Nevşehir´de 800 yıllık mezar bulundu

"Bugüne kadar temizlik çalışması yapıldı. Son olarak bakanlıktan aldığımız izinle üniversitemiz, müzemiz, valiliğimiz, belediyemiz el birliği içerisinde orada kazı çalışmalarında başladı. Bu çalışma ilk meyvesini verdi. 800 yıllık kilisemizin önünde 800 yıllık bir kabir mezar bulundu. Arkadaşlarımız Nekropol olduğunu düşünüyorlar. İçinde papaz elbisesine benzer kahverengi ketenden kumaş parçaları buldu.

Nevşehir Belediyesi'nin birkaç yıldan bu yana temizlik çalışmalarını sürdürdüğü tarihi kalenin altında bulunan yer altı şehrinde 800 yıllık mezar kalıntıları bulundu. DHA'nın haberine göre Belediye Başkanı Hasan Ünver, Kapadokya ve dünya turizminin ortaya çıkarılan bu eserlerden ciddi manada yararlanacağına inandıklarını söyledi. Ünver, "Nevşehir; ikinci bir kıymet, ikinci bir Kapadokya kazandı" dedikten sonra şöyle konuştu:

800 YILLIK İSKELET

İskelet bir bütünlük içerisinde duruyor. Bunların resimleri çekildi, tespitleri yapıldı. 800 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Bakın bunlar şehrimiz adına bir değer, inşallah o yeraltı şehrimizi en iyi şekilde planlamak programlamak için başta kendi üniversitemiz, ülkemizin güzide üniversiteleri ve değerli hocalarımızla çalışmalarımız bu konuda devam ediyor."

Belediye Başkanı Hasan Ünver, dünyanın en büyük yer altı şehrinin, çevre düzenlemesiyle önümüzdeki bahar aylarından itibaren belli bir bölümün gezilebilir hale getirileceğini anlatırken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 100 bin metrekare bir alan temizlendi. Kazı çalışmalarımız kale bölgesinin hemen altında devam ediyor. Türkiye, Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin bu bölgenin tarihine ışık tutacak verilerine ulaşıyoruz. İnşallah bu verileri kısa zaman sonra halkımızla insanlarımızla tüm dünya milletleriyle paylaşacağız. Burası Nevşehir için bir hazine, uygun olduğu andan itibaren açmaya başlayacağız.

Belki bütünün açılması yıllara sarkıyor olacak ama bir Efes'in yıllarını düşünün. Kapadokya'nın bu hale gelişindeki gelinen serüveni bir düşünün. Acele etmiyoruz. Ayaklarımız yere basarak gidiyoruz. Bilimsel çalışmalarla gidiyoruz. Bilim adamlarını sürekli işin içinde tutuyoruz. Belediyemiz sürekli işin içinde. Her aşamadan devletimizin, bakanlığımızın haberi var. Arkadaşlarımız orayı mesken tuttular. Arkeologlarımız son derece müthiş bir titizlik içerisinde çalışıyorlar. Restatörler çalışıyorlar, bölgenin haritalanması yapılıyor. Tomografileri çekiliyor. Görsel fotoğraflar çekiliyor. Dünyanın birçok bilim adamları geliyor, geziyor. Televizyonlar gelip geziyor. BBC'nin 6 dakika haber verdiğini görmemiştim. Haber bültenini 6 dakika boyunca 3-5 kez tekrarlayarak yayınladı. İlimiz adına çok iyi bir neticeyle hızla ilerliyoruz."

Nevşehir Belediyesi'nden arkeolog Semih İstanbulluoğlu ise şöyle dedi:

"Yüzeydeki tabanların temizlenmesi sırasında bu bölgede geleneksel olarak karşımıza çıkan kilisenin yolu üzerinde birçok mezar ile karşılaştık. Yaklaşık dokuz tane mezarımız var. 5 tanesi çocuk mezarı, 4 tanesi yetişkin mezarı. Bu gün bir tanesini açmış bulunuyoruz. Yaklaşık kiliseyle çağdaş olan bu mezar 13'üncü yüzyılın hemen başlarına ait bir mezar. Daha çok bu mezarda kişilerin kiliseyle ilişkili olduğunu yani kilisenin çalışanı ya da kilisenin dini adamlardan birileri olduğunu düşünmekteyiz.

Tabii buna benzer kıyafetler de bir mezarda daha karşımıza çıktı ve aynı zamanda boynunda haç olan bir dini görevliyi de mezarın bir tanesinde 7 nolu mezarımızda gördük. Yani kısacası bu alan kilisenin küçük bir mezarlık alanı olarak karşımıza çıkmaktadır."