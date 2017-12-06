Nevşehir ve Ağrı'nın Diyadin ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi

İHA'nın haberine göre; Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlimiz genelinde taşımalı eğitim yapan öğrenciler için 7 Aralık 2017 tarihinde eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

DHA'nın haberine göre; Ağrı´nın Diyadin ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kaymakamlık ilçe merkezi ile köylerdeki taşımalı sistemdeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verdi. Eğitim-öğretim 8 Aralık Cuma günü başlayacak.

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