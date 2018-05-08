Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, kulübün yaklaşık iki hafta önce başlattığı destek kampanyasına büyük bir katkı da eski başkan yardımcısı Nevzat Aydın'dan geldi. Aydın, kulübe 610 bin liralık destekte bulundu.

Aydın, kampanyayı yeni yönetimin somut ve anlamlı bir adımı olarak değerlendirerek, Trabzonspor'u çok sevdiğini ve her fırsatta elinden gelen tüm yardımı seve seve yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kulübün bu gibi zor süreçleri aşacak güçte olduğunu belirten Aydın, "Yeter ki camia içinde ortaya konan bu dayanışma örneği sadece maddi düzeyde değil, manevi düzeyde de ortak akıl, birlik ve dayanışma şeklinde sürdürülebilsin." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu ise şunları kaydetti:

"İyi ki Trabzonspor'umuzu böyle yürekten seven çok değerli iş adamlarımız ve taraftarlarımız var. Bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Dayanışma içerisinde güzel günlere beraber yürüyeceğiz. Sayın Nevzat Aydın'a ve bugüne kadar bize desteklerini esirgemeyen değerli camiamıza teşekkür ediyorum."