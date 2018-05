New England Revolution - Atlanta United maçı öncesi rakamlar

ABD MLS maçında New England Revolution ile Atlanta United, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:30. New England Revolution 18 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Atlanta United 25 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi New England Revolution, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Atlanta United, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 259. İddaa'da New England Revolution kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Atlanta United kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

New England Revolution önceki hafta Montreal Impact mücadelesinde 2-3 kazandı.

Atlanta United, Toronto FC karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan New England Revolution, 12 gol attı ve 7 gol yedi.

Atlanta United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Atlanta United, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.