New England Revolution - Columbus Crew maç önü

ABD MLS heyecanı devam ediyor. New England Revolution, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Columbus Crew takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:30. Maç öncesi New England Revolution 17 puanla 8. sırada, Columbus Crew 21 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi New England Revolution, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Columbus Crew son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 325. İddaa'da New England Revolution kazanır 1.95, berabere biter 3.20, Columbus Crew kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

New England Revolution önceki hafta Montreal Impact mücadelesinde 2-3 kazandı.

Columbus Crew ise New York City FC maçında 2-2 berabere kaldı.

New England Revolution, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. New England Revolution, kendi sahasında 12 gol attı, 6 gol yedi.

Columbus Crew, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Columbus Crew, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.