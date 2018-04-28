New England Revolution - Kansas City Wizards maç önü

ABD MLS heyecanı devam ediyor. New England Revolution, 29 Nisan 2018 Pazar günü Kansas City Wizards takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:30. Maç öncesi New England Revolution 11 puanla 7. sırada, Kansas City Wizards 17 puanla 1. sırada bulunuyor. New England Revolution son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Kansas City Wizards, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 430 kodlu maçı oynayanlar; New England Revolution galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Kansas City Wizards galibiyet oranı 2.50. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

New England Revolution son hafta oynanan Kansas City Wizards maçında 2-1 kazandı.

Kansas City Wizards, Colorado Rapids karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan New England Revolution, 8 gol attı ve 4 gol yedi.

Kansas City Wizards, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kansas City Wizards 8 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.