New England Revolution - Kansas City Wizards maç önü

ABD MLS maçında New England Revolution ile Kansas City Wizards, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:30. 11 puanlı New England Revolution 8. sırada bulunuyor, Kansas City Wizards 17 puana sahip ve 2. sırada. New England Revolution son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Kansas City Wizards, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 430. İddaa'da New England Revolution kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Kansas City Wizards kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

New England Revolution son haftadaki Kansas City Wizards müsabasında 2-1 kazandı.

Kansas City Wizards, Colorado Rapids karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan New England Revolution, 8 gol attı ve 4 gol yedi.

Kansas City Wizards, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Kansas City Wizards, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.