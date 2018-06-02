New England Revolution - RB New York maçı heyecanı

ABD MLS heyecanı devam ediyor. New England Revolution, 03 Haziran 2018 Pazar günü RB New York takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:30. Maç öncesi New England Revolution 19 puanla 9. sırada, RB New York 22 puanla 6. sırada bulunuyor. New England Revolution, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. RB New York, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 320 kodlu maçı oynayanlar; New England Revolution galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.20, RB New York galibiyet oranı 2.40. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

New England Revolution önceki hafta RB New York mücadelesinde 0-1 yenildi.

RB New York, New England Revolution karşılaşmaında 0-1 kazandı.

New England Revolution, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. New England Revolution, kendi sahasında 13 gol attı, 8 gol yedi.

RB New York, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. RB New York, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.