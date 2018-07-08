New England Revolution - Seattle Sounders maçı istatistikleri

ABD MLS maçında New England Revolution ile Seattle Sounders, 08 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:30. Maç öncesi New England Revolution 27 puanla 8. sırada, Seattle Sounders 15 puanla 20. sırada bulunuyor. New England Revolution son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Seattle Sounders, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 305 kodlu maçı oynayanlar; New England Revolution galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Seattle Sounders galibiyet oranı 3.75. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

New England Revolution son hafta oynanan Vancouver Whitecaps maçında 1-2 kazandı.

Seattle Sounders, RB New York karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan New England Revolution, 18 gol attı ve 11 gol yedi.

Seattle Sounders ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Seattle Sounders, 7 gol atarken 13 gol yedi.