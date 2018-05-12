New England Revolution - Toronto FC maçı heyecanı

ABD MLS heyecanı devam ediyor. New England Revolution, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Toronto FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:30. New England Revolution 14 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Toronto FC 7 puanda ve 21. sırada. New England Revolution, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Toronto FC son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 379. İddaa'da New England Revolution kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Toronto FC kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

New England Revolution son haftadaki Montreal Impact müsabasında 2-3 kazandı.

Toronto FC ise Atlanta United karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

New England Revolution, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. New England Revolution, kendi sahasında 9 gol attı, 4 gol yedi.

Toronto FC, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Toronto FC 1 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.