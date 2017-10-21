Sezona Houston Rockets mağlubiyetiyle başlayan Golden State Warriors, ikinci maçında New Orleans Pelicans deplasmanından 128-120'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekipte Klay Thompson 33 sayıyla en skorer isim olurken, Stephen Curry 28 sayı, Kevin Durant da 22 sayı kaydetti.

Pelicans'ta ise DeMarcus Cousins'in 35 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, Anthony Davis'in de 35 sayı, 16 ribaunt ve 5 asistlik performansları yenilgiyi önlemeye yetmedi. Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 116-97 yenen Cleveland Cavaliers ikide iki yaptı. LeBron James'in 24 sayı, 5 ribaunt ve 8 asistlik performans sergilediği mücadelede Kevin Love 17 sayı, 12 ribaunt ile "double double" yaptı. Cedi Osman, karşılaşmada bir dakika süre aldı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 21 dakika oynadığı mücadelede Atlanta Hawks deplasmanda Charlotte Hornets'a 109-91 yenilerek bu sezon ilk kez mağlup oldu. Ev sahibi takımda Kemba Walker 26 sayı, 4 ribaunt ve 9 asistle oynarken, Dwight Howard 20 sayı,15 ribauntla "double double" yaptı.

Furkan Korkmaz'ın yeni takımı Philadelphia 76ers ise sahasında Boston Celtics'e 102-92 mağlup oldu. Konuk ekipte Kyrie Irving 21 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle öne çıkarken, Al Horford ise 17 sayı, 9 ribaunt ve 3 asistle galibiyete katkıda bulundu.

NBA'de oynanan 10 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers: 130 - 132

New Orleans Pelicans - Golden State Warriors: 120 - 128

Dallas Mavericks - Sacramento Kings: 88 - 93

Minnesota Timberwolves - Utah Jazz: 100 - 97

Brooklyn Nets - Orlando Magic: 126 - 121

Washington Wizards - Detroit Pistons: 115 - 111

Philadelphia 76ers - Boston Celtics: 92 - 102

Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers: 97 - 116

Indiana Pacers - Portland Trail Blazers: 96 - 114

Charlotte Hornets - Atlanta Hawks: 109 - 91

New Orleans: 120 - Golden State: 128 | MAÇ SONUCU

nba