Tacizci yapımcıya soruşturma!

New York Başsavcısı hazırladığı mahkeme celbi ile, "cinsiyete veya yaşa dayalı cinsel taciz ya da başka bir ayrımcılığın, resmi ve gayri resmi şikayet kayıtlarını, kişisel bilgilerin olduğu dosyaları, işe alma, terfi ve işten çıkarma şartlarını da içeren uzun bir listeyi Weinstein Şirketi'ne gönderdi.

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