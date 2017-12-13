ABD'nin New York kentinde üzerinde el yapımı patlayıcıları patlatan ancak hedeflediği gibi bir intihar saldırısı yapamayan ve yaralı olarak yakalanan 27 yaşındaki Akayed Ullah ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkıyor.

2011'de ABD'de yaşayan aile üyeleri sayesinde vize aldığı ve ABD'ye geldiği belirtilen Ullah'ın, 2015 yılına kadar taksi şoförlüğü yaptığı ve sonrasında internet üzerinden radikalleştiği ifade edildi.

Ullah'ın özellikle Noel posterlerinin altında bir eylem planladığı ve ancak başarısız olduğu belirtildi. 27 yaşındaki şüphelinin saldırıdan önce Facebook sayfasında da bir paylaşım yaptığı ifade edildi. Soruşturma savcısı Ullah'ın Facebook sayfasında, "Trump ulusunu korumayı başaramadın" şeklinde bir paylaşım yaptığı belirtilirken, pasaportuna da "Amerika hiddetinde geber" notunu düştüğü kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonlara misilleme olarak yapıldığı düşünülen eylem nedeniyle Ullah'a terör suçlamaları yöneltildi.

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