Dow Jones Sanayi Endeksi 218,55 puan (yüzde 0,90) düşüşle 24.189,45 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 14,68 puan (yüzde 0,55) azalışla 2.642,19 puandan kapandı.

AA'nın haberine göre, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 25,27 puan (yüzde 0,36) değer kaybıyla 7.069,02 puana geriledi.

Endekslerdeki düşüşte yatırım bankalarının hisselerindeki kayıplar etkili oldu.

JPMorgan Chase'in hisseleri günü yüzde 1,7 düşüşle tamamlarken, Morgan Stanley hisseleri yüzde 2,6 ve Bank of America hisseleri yüzde 1,9 azaldı.

Uzmanlar, Trump'ın yorumunun yatırımcılarda endişe yarattığını vurgulayarak, ABD'nin Ortadoğu'ya olası bir müdahalesinin borsada sert düşüşlere neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Trump, bu sabah Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadelerini kullanmıştı.