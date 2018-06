New York City FC - Atlanta United maçı ne zaman?

New York City FC ve Atlanta United, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:30. 27 puanlı New York City FC 3. sırada bulunuyor, Atlanta United 29 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi New York City FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Atlanta United, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 219 kodlu maçta; İddaa oynayanlar New York City FC kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.30, Atlanta United sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

New York City FC son hafta oynanan Columbus Crew maçında 2-2 berabere kaldı.

Atlanta United ise Toronto FC karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan New York City FC, 18 gol attı ve 2 gol yedi.

Atlanta United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atlanta United, 8 gol atarken 7 gol yedi.