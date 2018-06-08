New York City FC - Atlanta United sahaya çıkıyor

New York City FC ve Atlanta United, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:30. New York City FC 27 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Atlanta United 29 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi New York City FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Atlanta United son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 219 kodlu maçta; İddaa oynayanlar New York City FC kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.30, Atlanta United sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

New York City FC son hafta oynanan Columbus Crew maçında 2-2 berabere kaldı.

Atlanta United ise Toronto FC karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan New York City FC, 18 gol attı ve 2 gol yedi.

Atlanta United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atlanta United, 8 gol atarken 7 gol yedi.