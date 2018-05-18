New York City FC - Colorado Rapids maçı öncesi rakamlar

New York City FC ve Colorado Rapids, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi New York City FC 21 puanla 4. sırada, Colorado Rapids 8 puanla 20. sırada bulunuyor. Ev sahibi New York City FC, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Colorado Rapids, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 266 kodlu maçta; İddaa oynayanlar New York City FC kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Colorado Rapids sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

New York City FC önceki hafta Columbus Crew mücadelesinde 4-1 kazandı.

Colorado Rapids, Houston 1836 karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

New York City FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. New York City FC, kendi sahasında 11 gol attı, 2 gol yedi.

Colorado Rapids ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Colorado Rapids, 2 gol atarken 7 gol yedi.