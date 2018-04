New York City FC - FC Dallas maçı rakamları

ABD MLS maçında New York City FC ile FC Dallas, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:30. 17 puanlı New York City FC 3. sırada bulunuyor, FC Dallas 12 puana sahip ve 6. sırada. New York City FC, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FC Dallas, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 648. İddaa'da New York City FC kazanır 1.60, berabere biter 3.30, FC Dallas kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

New York City FC son hafta oynanan Columbus Crew maçında 4-1 kazandı.

FC Dallas, Los Angeles Galaxy karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

New York City FC, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 1 gol yedi.

FC Dallas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Dallas, 1 gol atarken 0 gol yedi.