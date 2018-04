New York City FC - FC Dallas maçı rakamları

ABD MLS heyecanı devam ediyor. New York City FC, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü FC Dallas takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:30. 17 puanlı New York City FC 3. sırada bulunuyor, FC Dallas 12 puana sahip ve 9. sırada. New York City FC son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FC Dallas, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 648 kodlu maçta; İddaa oynayanlar New York City FC kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.50, FC Dallas sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

New York City FC son hafta oynanan Columbus Crew maçında 4-1 kazandı.

FC Dallas, Los Angeles Galaxy karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

New York City FC, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 1 gol yedi.

FC Dallas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. FC Dallas, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.