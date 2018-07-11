New York City FC - Montreal Impact maçı ne zaman?

New York City FC ve Montreal Impact, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:00. Maç öncesi New York City FC 34 puanla 4. sırada, Montreal Impact 24 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi New York City FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Montreal Impact, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 560 kodlu maçı oynayanlar; New York City FC galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.60, Montreal Impact galibiyet oranı 4.75. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

New York City FC son haftadaki Columbus Crew müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Montreal Impact ise New England Revolution karşılaşmasında 2-3 yenildi.

New York City FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. New York City FC, kendi sahasında 22 gol attı, 4 gol yedi.

Montreal Impact ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Montreal Impact, 8 gol atarken 21 gol yedi.