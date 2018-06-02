New York City FC - Orlando City maçı ne zaman?

ABD MLS maçında New York City FC ile Orlando City, 03 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:30. 24 puanlı New York City FC 4. sırada bulunuyor, Orlando City 19 puana sahip ve 10. sırada. New York City FC son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Orlando City, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 323 kodlu maçta; İddaa oynayanlar New York City FC kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 4.00, Orlando City sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

New York City FC son hafta oynanan Houston 1836 maçında 3-1 yenildi.

Orlando City ise Chicago Fire karşılaşmasında 1-2 yenildi.

New York City FC, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 2 gol yedi.

Orlando City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Orlando City, 5 gol atarken 5 gol yedi.