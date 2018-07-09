New York City FC - RB New York maçı istatistikleri

New York City FC ve RB New York, 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:00. 31 puanlı New York City FC 6. sırada bulunuyor, RB New York 32 puana sahip ve 5. sırada. New York City FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. RB New York, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 439 kodlu maçta; İddaa oynayanlar New York City FC kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, RB New York sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

New York City FC son haftadaki Columbus Crew müsabasında 2-2 berabere kaldı.

RB New York, DC United karşılaşmaında 1-2 kazandı.

New York City FC, evinde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 4 gol yedi.

RB New York, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. RB New York, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.