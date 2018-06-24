New York City FC - Toronto FC maç önü

ABD MLS maçında New York City FC ile Toronto FC, 25 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 00:00. 28 puanlı New York City FC 4. sırada bulunuyor, Toronto FC 15 puana sahip ve 18. sırada. Ev sahibi New York City FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Toronto FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 241 kodlu maçı oynayanlar; New York City FC galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.50, Toronto FC galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

New York City FC son haftadaki Columbus Crew müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Toronto FC, Atlanta United karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan New York City FC, 19 gol attı ve 3 gol yedi.

Toronto FC, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Toronto FC 8 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.