NBA ekibi New York Knicks, başantrenörlüğe David Fizdale'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Jeff Hornacek'ten boşalan başantrenörlük görevi için 43 yaşındaki Fizdale ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Daha önce birçok takımda yardımcı antrenörlük yapan Fizdale, ilk başantrenörlük deneyimini Memphis Grizzlies ile 2016-2017 sezonunda yaşadı. Grizzlies'a play-off oynatan Fizdale, bu sezonun başlarında görevden alınmıştı.

Doğu Konferansı'nda normal sezonu 29 galibiyetle tamamlayan Knicks, 11. sırada yer alarak play-off'lara kalamamıştı.