Amerikalı bir havayolu şirketi, bir Boeing 777 yolcu uçağını lüks bir jete çevirerek hizmet vermeye başladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ‘Chrystal Skye’ adı verilen uçak, 88 yolcu kapasiteli. Açıldığında yatağa dönüşen koltuklarla döşeli uçakta, 6 banyo bulunuyor. Restoranda ise aynı anda 24 kişi yemek yiyebiliyor. Uçağın 1 saatlik kirası 60 bin dolar (yaklaşık 206 bin TL). New York- Londra arasında uçmanın maliyeti ise yaklaşık 1.5 milyon TL.

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