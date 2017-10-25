New York metro kartlarını kaldırıyor

New York şehrinde gelecek yıldan itibaren tüm otobüs ve metro istasyonlarında yeni kart okuyucular kurulmaya başlanacak.

Temassız teknoloji sayesinde akıllı telefonların ödeme sistemleri başta olmak üzere kredi kartları da toplu taşımada kullanılabilecek. Altyapı için belediyenin kasasından 573 milyon dolar çıkacak.

Şehrin eskiyen metro sistemini modernleştirmeyi planlanayan New York Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü (MTA) böylelikle geçersiz kart vb. sorunlardan kurtulmayı ve turnike geçişlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

— Cubic Transportation (@CubicTS) August 5, 2016

Hatırlanacağı üzere, geçen yıl başkanlık kampanyasında New York metrosuna girmeye çalışan Hillary Clinton basın önünde zor anlar yaşamıştı.

Telefon ve kredi kartı kullanımına izin veren yeni sistemin 2018 sonlarında uygulanması bekleniyor. Eski metro kartları ise 2023 yılına dek kullanımda olacak. Şehirdeki tüm turnike ve duraklarda 2020 itibarıyla yeni sistemin montajının yapılacağı da gelen bilgiler arasında.

new york

metrocard