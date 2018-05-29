Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) mermercilik sektöründe 13 yıldır faaliyet gösteren Selçuklu Mermer AŞ, üretiminin yüzde 90'ını yurt dışına gönderiyor.
Yıllık 300 bin metrekare üretim kapasitesine sahip firmanın ürettiği malzemeler, ABD ve Suudi Arabistan'daki önemli projelerde de tercih ediliyor.
EN BÜYÜK PAZAR ABD VE SUUDİ ARABİSTAN
Selçuklu Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki mermer kaynaklarını değerlendirmek üzere 2005 yılında sektörde faaliyetlerine başladıklarını söyledi.
Üretimlerinin önemli bir bölümünü ihraç ettiklerini belirten Gün, "Pazarımızın büyük bölümünü ABD ve Suudi Arabistan oluşturuyor. Bu pazarlarda hakimiz ve büyüyerek devam ediyoruz. Avrupa ülkelerinin haricinde Avustralya'ya kadar ürün satıyoruz. Çin ve Hindistan'ın yanı sıra haritada zor bulacağımız Porto Riko da ciddi bir müşterimizdir. Firma olarak yurt dışına ürün gönderdiğimiz ülke sayısı 20'yi buluyor." diye konuştu.
Yurt dışında iş yapan Türk firmaları sayesinde önemli projelere de malzeme gönderdiklerini anlatan Gün, şöyle devam etti:
"New York metrosunun restorasyonu yapılıyor ve bu çalışmalar için ham madde bizden gidiyor. Çalışmalarda bizim ürünlerimizi uyguluyorlar. Bunun hem bölgemiz hem de fabrikamız için gelecek adına iyi bir referans olacağını düşünüyoruz. İlerleyen dönemlerde bu projenin bize başka kapıları açabileceğinin, daha flaş projelerde olacağımızın bir ispatıdır. Onun için de çok heyecanlıyız.
İlave yatırımlarla sürekli büyüyen bir trend içerisindeyiz. Yıllık 300 bin metrekare üretim kapasitesine sahibiz. Hedefimiz sektörde ilk 10'a girebilmek. İnşallah onu da başaracağımızı ümit ediyoruz. Onun için gerekenleri yapıyoruz. Yurt dışında pazar payımızı daha da artırabilmek için sürekli uluslararası fuarlara katılıyoruz. Teknolojimizi yeniliyoruz, bilgi, beceri ve pazarlama tekniğimiz biraz daha yükseliyor. İnşallah hedeflere ileriki yıllarda ulaşacağımızı düşünüyoruz."
Tesislerinde 95 kişiyi istihdam ettiklerini, sezon içinde de 40'a yakın kadın personel çalıştırdıklarını aktaran Gün, "Kadınların istihdamı önemli. Mermer dediğimiz zaman sert, soğuk, ağır bir iş gibi görülür. Ama teknoloji ile çalışıyoruz. Öyle çok fiziki güç gerektirmeyen makinalarda kadınlar görev alıyor. Çalışmalarından çok memnunuz, sayıyı daha da artırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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