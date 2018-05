New York metrosunda David Bowie'ye sanat enstalasyonu

69 yaşında kanserden dolayı hayatını kaybeden ünlü İngiliz şarkıcı David Bowie için Broadway-Lafayette metro istasyonunda sanat enstalasyonu gerçekleştirildi. Metro istasyonunda, şarkıcının fotoğraflarının yer aldığı afiş ve panoların yanı sıra sanatsal çalışmalara da yer verildi.



8 Ocak 1947'de dünyaya gelen İngiliz şarkıcı Bowie'nin müzisyenliğinin yanı sıra ressamlık, yapımcılık ve oyunculuk alanında da çalışmaları bulunuyor.

Kariyeri boyunca dünya çapında 140 milyon albüm satışına ulaşan Bowie, İngiltere'de dokuz, ABD'de de beş platin plak sahibi olmuştu. Bowie, Rolling Stone dergisinin 2004'te hazırladığı "Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı Listesi"nde 39. sırada "Tüm Zamanların En İyi 100 Şarkıcısı Listesi"nde de 23. sırada yer almıştı.





1962'de okulda girdiği bir kavgada gözünden yaralanan ve dört ay boyunca hastanede kalan Bowie'nin sol gözü, ağır hasar görmüştü.

David Bowie, The Hunger, The Man Who Fell to the World ve Merry Christmas, Mr. Lawrence, The Prestige, Twin Peaks: Fire Walk with me gibi filmlerde rol almıştır.