Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın New York'taki bombalı saldırıyla ilgili değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamasında Trump, özellikle aile temelli göçmenlik vizelerine karşı Kongreyi yeniden düzenleme yapmaya çağırarak, "Adaylığımın ilk gününden beri ABD'nin göçmenlik sisteminin düzeltmesi gerektiğini söylüyorum. Terör şüphelisi, ulusal güvenliğimizle uyumlu olmayan 'aile dayanaklı göçmen vizesi' ile ülkeye girmiştir." ifadelerini kullandı.

Mevcut sistemde farklı ülkelerden gelen birçok kişinin yeteri kadar güvenlik kontrollerinden geçirilmediğini savunan Trump, 6'sı Müslüman 8 ülkeye getirdiği seyahat kısıtlamalarını örnek vererek kendi yönetimi altında sıkı tedbirler aldıklarını kaydetti.

"GÖÇMENLİK ZİNCİRİ SONA ERDİRİLMELİ"

"Kongre göçmenlik zincirini sona erdirmelidir." değerlendirmesini yapan Trump, aile bireyleri arasındaki Amerikan vatandaşlarının birinci derece aile üyelerine göçmenlik hakkı sağlayabilmesine imkan veren düzenlemelerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Açıklamasında ayrıca, terör eylemine bulaşmış kişilerin yasaların izin verdiği en ağır cezalarla cezalandırılmasını isteyen Trump, "Uygun vakalarda ölüm cezası da dahil en güçlü cezalar verilmelidir." mesajını paylaştı.

AİLEDEN POLİSE TEPKİ

Öte yandan saldırganın ailesi, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) New York sorumlusu Albert Fox Kahn aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Saldırıyı kınayan aile, bu olayın ardından New York polisinin aile üyelerinden bazılarına uyguladığı davranışların kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, "4 yaşındaki bazı çocukların soğukta dışarı çıkarılmasından ve çocuk yaştaki bir aile üyesinin sınıfından çıkarılıp yanında avukatı olmadan sorgulanmasından dolayı çok üzüntü duyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Adalete olan güvenlerinin tam olduğunu kaydeden aile, saldırıyla ilgili tüm gerçeklerin açığa çıkarılmasını istediklerini ifade etti.

New York polis yetkilileri, dünkü saldırıda kendisi dahil toplam 4 kişinin yaralanmasına neden olan Akayed Ullah'ın 2011 yılında ABD'ye "aile dayanaklı göçmen vizesiyle" geldiğini ve 7 yıldır New York'un Brooklyn bölgesinde ikamet ettiğini açıklamıştı.

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