New York Savcılığı Donald Trump ve çocuklarına usülsüzlük iddiasıyla dava açtı

New York Eyalet Savcılığı, ABD Başkanı Donald Trump ve 3 çocuğu hakkında, özel vakıfları olan Trump Foundation'ını kendi siyasi çıkarları için kullandıkları iddiasıyla dava açtı.
New York Merkezli yardım vakfı, Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasına usülsüzce para aktarmakla suçlanıyor.
Savcı Barbara Underwood, vakfın seçimleri etkilemek için "yasadışı siyasi işbirliği" yaptığını öne sürüyor. Vakfın kapatılması ve 2.8 milyon dolar cezası ödemesini talep ediyor.
Trump Foundation ise iddiaları reddediyor.
ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada davayı açanların siyasi amaçları olan "New Yorklu ucuz demokratlar" olduğunu öne sürdü.
New York Savcısı Underwood, bir Demokrat.
Trump ayrıca "Beni dava etmek için her şeyi yapıyorlar" dedi ve davayı sonuna kadar götüreceğini söyledi.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1007278788009480192
Savcı, Trump ve çocuklarının seçimleri kazanmak için defalarca kampanya faaliyetlerine para transferi yaptığını, yasaları ihlal ettiğini söylüyor.
Başkan ile beraber çocukları Donald Jr, Eric ve Ivanka da "görevi suistimal" ve "denetim eksikliği" ile suçlanıyor.
Üçü de vakfın yönetim kurulu üyesi.
Suçlamalar sonucu Trump ailesinin 4 davalısı, New York'taki herhangi bir vakfın yönetim kurulunda görev alma haklarından da men edilebilir.
Trump, vakfın ismini ve kaynaklarını seçim kampanyasına aktarmakla kalmayıp, diğer şirketlerinin reklamını yapmak ve de kişisel alışverişleri için kullanmakla suçlanıyor.
Bir otoportresini vakıf üzerinden satın aldığı da iddialar arasında.
Vakıf ise, New York Savcılığını kuruluşun elinde kalan 1.7 milyon dolar değerindeki parayı "siyasi amaçları için rehin aldığını" öne sürerek suçlamaları reddediyor.
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