New York'ta şeyh cenazesi

Kamuoyunda "Tosun Baba" olarak bilinen Bayraktaroğlu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.

Bayraktaroğlu'nun cenazesi, New York'taki Cerrahi Dergahı'nın bahçesine defnedildi.

Cenaze törenine katılan Türk Tasavvuf Derneği Başkanı Ömer Tuğrul İnançer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Benim 40 yıllık ahbabım olmakla beraber özellikle sevgi ve hakikatleri yaşamış ve yaşatmış, yaşanmasını talim etmiş bir insan ve çok büyük bir değer.'' dedi.

"TOSUN BABA SAYESİNDE MÜSLÜMAN OLDUM"

ABD'li Aisha Eleanor Hollen ise Bayraktaroğlu'nun manevi kızı olduğunu belirterek, ''Tosun Baba ile 40 yıl önce arkadaşımın sayesinde tanışmıştım. O zaman gençtim ve manevi anlamda doğru yolu arıyordum. Kendisi ile tanışana kadar İslam hakkında hiçbir fikrim yoktu. Tanıştıktan sonra zamanla kendisinin kızı gibi olmuştum ve bu şekilde Müslüman oldum.'' diye konuştu.

Farklı kültürlerden, farklı ülkelerden birçok insanı bir araya getiren ve Tosun Baba'nın hayatında olduğu gibi vefatında da birleştiren şeyin İslam dininin emrettiği sevgi, kibarlık ve alçak gönüllülük olduğunu ifade eden Hollen, Bayraktaroğlu'nun bunları her zaman taşıdığını söyledi.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE UZANAN TASAVVUF KÖPRÜSÜ

İstanbul'da 1926 yılında dünyaya gelen Tosun Bekir Bayraktaroğlu, 1945'te Robert Kolej'den mezun olduktan sonra önce ABD'de bir süre mimari eğitimi aldı, daha sonra Londra'da iki yıl sanat tarihi tahsili yaptı. Ardından yeniden ABD'ye dönüp tahsilini New Jersey'de tamamladı.

Bayraktaroğlu, 1961'den sonra 30 yıl kadar ABD'de resim, heykel ve sanat tarihi profesörlüğü yaptı. 1950'lerden sonra Paris'te başlayan ressamlık döneminde Avrupa ve Amerika'da birçok sergi açtı. 10 yıl kadar Fas'ta iş adamlığı yaptı ve bir dönem fahri konsolosluk görevini yürüttü.

1974'te İstanbul Karagümrük'teki Cerrahi Dergahına giren Bayraktaroğlu, burada tanıştığı şeyhi Muzaffer Ozak'tan tasavvuf dersleri aldı. 1970'lerin sonuna doğru şeyhinin tavsiyesiyle ABD'ye gelen Tosun Bekir Bayraktaroğlu, halen faaliyetini sürdüren bugünkü Amerika Cerrahi Dergahı'nı kurdu.

"Tosun Baba"nın, hatıratını derlediği "Amerika'da Bir Türk & Şeyh Tosun'un Hatıratı" adlı kitabının yanı sıra 1940'larda derlediği iki şiir kitabı, sanat tarihiyle ilgili birçok makalesi ve tasavvufa dair İngilizceye tercüme ve tefsir ettiği çok sayıda kitabı bulunuyor.

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