New York'taki bombalı saldırının zanlısı Akayed Ullah 'IŞİD'den etkilendi'

ABD'nin New York kentindeki ana otobüs terminalinde düzenlenen bombalı saldırının zanlısı hakkında neler biliyoruz?

New York Polisi yetkilisi James O'Neill'e göre zanlı, 27 yaşındaki Akayed Ullah.

O'Neill, Ullah'ın üzerinde vücuduna bağlı halde bağlı düşük teknolojili bir bomba düzeneği bulunduğunu anlattı.

Manhattan'daki Bellevue Hastanesi'ne kaldırılan zanlının vücudunda yanıklar ve çeşitli başka yaralanmalar meydana geldiği belirtildi.

CBS televizyonuna göre Bangladeş'in Chittagong kentinden gelen Ullah annesi, babası ve kardeşleriyle birlikte 2011'de göçmen vizesiyle ABD'ye giriş yaptı.

Bangladeş, Başkan Donald Trump'ın seyahat yasağı koyduğu ülkelerden biri değil.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders Ullah'ın ABD'ye bir F43 tipi vizeyle girdiğini söyledi.

- BBC

Bu da Ullah'ın F41 vizesine sahip olan birinin çocuğu olduğu anlamına geliyor. Bu vizeler en az 21 yaşındaki bir ABD vatandaşının kız ya da erkek kardeşlerine veriliyor.

Sanders, Trump'ın bu "zincirleme göçü" durdurmaya çalıştığını ve Trump'ın göçmen politakasının Ullah'ın ülkeye girişini engellemiş olacağını savundu.

New York'un Brooklyn semtinde yaşayan ve ABD'de oturum hakkına sahip olan Ullah'ın son olarak 8 Eylül'de Bangladeş'e giriş yaptığı belirtildi.

'IŞİD'den etkilendi'

Polis, Ullah'ın elektrikçilik yapan erkek kardeşiyle birlikte yaşadığını belirtti.

Ullah'ın Mart 2012-Mart 2015 arası taksi sürücüsü ehliyeti bulunduğu açıklandı.

Ancak Ullah'ın New York'taki sarı taksilerde ya da Uber şirketinde çalışmadığı ifade edildi.

Güvenlik güçleri Associated Press'e yaptığı açıklamada Ullah'ın IŞİD'den etkilendiğini ancak örgütle doğrudan bir teması olmadığını açıkladı.

O Neill "Ullah'ın bazı ifadeler verdiğini ancak bunları paylaşacak durumda değilim" dedi.

Bangladeş Polisi de Ullah'ın Bangladeş'te herhangi bir sabıka kaydının olmadığını açıkladı.