New York Times: Zarrab, tanık koruma programına alınabilir

ABD'de İran'a yönelik ambargoyu delme suçlamasıyla görülen Mehmet Hakan Atilla davasında tanık sıfatıyla ifade veren Reza Zarrab'ın savcılıkla yaptığı işbirliği anlaşmasının detayları ortaya çıktı.

26 Ekim'de savcılıkla işbirliği anlaşmasına gittiği açıklanan Zarrab'ın işbirliği anlaşmasında üzerine atılı yedi suçu da kabul ettiği görülüyor. Zarrab'ın kabul ettiği suçlamaların 6'sı 2010'dan tutuklandığı 2016 yılına kadarken, 7. suçlama ise cezaevindeki gardiyana alkol ve cep telefonu için rüşvet verdiğine dair.

The New York Times'ın dünkü duruşmanın ardından kamuoyuna açılan belgeye dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti işbirliği anlaşması çerçevesinde Zarrab'ın ve 'ailesi ile sevdiklerinin' güvenliğini sağlayacak adımlar atmayı kabul ettiğini belirtti. Bu adımlar içerisinde Zarrab'ın tanık koruma programına alınması ihtimali de yer aldı.

Zarrab'ın kaderini belirleyen isim ise davaya bakan Yargıç Richard Berman olacak. Zarrab, işbirliği karşılığında savcıdan 5K1 belgesi (savcılığın 'tanığın' az ceza alması için hakim gönderdiği belge) almayı başarırsa, Yargıç Berman kararını bu belgeye göre verecek ve Zarrab düşük bir cezayla kurtulma fırsatını yakalayacak.

Tanık koruma programına alınması durumunda ise Zarrab, yeni bir kimlikle cezaevine konulacak ve hayatına yeni kimliğiyle devam edecek. Zarrab'ın koruma programına alınması durumunda estetik ameliyat geçirme ihtimali de bulunuyor.