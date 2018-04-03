Sosyal medyayı sallayan 1 Nisan'da çıkan 'domuz burunlu' Trump kapağına yer verilen dergide, Demokrat Partililerin Trump'a karşı kazanmak için kullanacağı silahın 'Rusya' değil, 'yolsuzluk' olması gerektiği vurgulandı.

Kapak yazısında, 1993-2001 arası ABD Başkanı olan Bill Clinton'a koltuktaki George Bush'a karşı seçimi kazandıran kampanya stratejisi sloganına gönderme yapılarak, "It's the economy stupid!" (Aptal olma, tabii ki ekonomi!) sloganına karşı; "Mesele Rusya ile gizli anlaşma değil, kabiliyetsizlik değil, gizli anlaşma değil, aptal olma, tabii ki yolsuzluk" ifadelerine yer verildi.

Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli ilişkilere girdiği ve Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları bugüne dek kanıtlanamasa da Amerikan siyasetini iç ve dış politikada etkiledi.

PASKALYA TAVŞANI DA ALAY KONUSU OLDU

Geleneksel Paskalya kutlamaları kapsamında tüm Amerikan başkanlarının yaptığı gibi, Beyaz Saray balkonuna Paskalya tavşanıyla çıkan Trump, sosyal medyada alay konusu oldu. Önceki başkanların aksine Trump ile birlikte balkona çıkan Paskalya tavşanı, gözlüklü ve ağzı açık tavşana thousand-yard stare (savaşta uzun süre çatışmalara maruz kalan askerlerin donuklaşmış, ifadesizleşmiş bakışlarının olması) benzetmesi yapıldı.

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